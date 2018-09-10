На юношеском первенстве мира по плаванию российская сборная стала третьей в медальном зачете 

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Владимир Сальников: Не стоит спешить с обучением детей спортивному плаваниюМолодые российские пловцы вышли на четвертое место в медальном зачете на юношеском первенстве мира по плаванию на открытой воде, прошедшем на Красном море в израильском городе Эйлат и завершившемся в выходные. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из разных стран, заплывы проводились в трех группах в зависимости от возраста участников: 14-15 лет, 16-17 лет и 18-19 лет. В составе российской сборной в первенстве участвовало 12 спортсменов.
Среди наград, которые завоевала российская сборная, одно «золото», два «серебра» и одна «бронза». Две медали наши пловцы завоевали на пятикилометровой дистанции среди 14-15 летних спортсменов, где на первое место вышел Александр Степанов. В Рыбинске, где тренируется юный пловец, его выступление уже назвали триумфальным. На втором месте на этой же дистанции оказался еще один молодой российский спортсмен, Иван Моргун. Другой участник российской сборной, Данил Немолочнов, выиграл «серебро» в заплыве на 7,5 километров среди юношей 16-17 лет, а на 10-километровой дистанции среди старшей группы спортсменов обладателем бронзовой медали стал Кирилл Долгов.