5 лет Томаса Баха в МОК: «путинский пудель» или враг России?

10 сентября 2013 года президентом Международного олимпийского комитета был избран Томас Бах . Он стал первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. Однако в историю немец попадет не как президент-новатор, а как президент, допустивший Россию до участия в двух Олимпиадах в разгар самого громкого допингового скандала.

Олимпиада в Сочи

Во время Игр в Сочи Томас Бах поселился в прибрежной олимпийской деревне, чтобы максимально чувствовать олимпийский дух. Президент посещал огромное количество соревнований, общался со спортсменами, участвовал в награждениях. Спустя год Бах назвал ОИ-2014 великолепными.

У нас много совместных планов на будущее по организации важных событий в России и сотрудничеству со столь выдающейся спортивной державой.

В 2015 году Бах получил диплом почетного профессора Российского государственного университета физической культуры, высказывался против идеи переноса этапа Кубка мира по биатлону из Оберхофа. На предложение о проведении мужских и женских соревнований в рамках Олимпийских игр в разных странах Томас Бах ответил отказом, напомнив, что одной из обязанностей МОК является соблюдение правил об отсутствии всяческой дискриминации.

Олимпиада в Рио А в это время разразился международный скандал, связанный с обвинениями российских легкоатлетов в массовом применении допинга. Начались расследования, дисквалификации, лишение олимпийских медалей. Летом 2016 года вышла первая часть доклада Макларена. Мировая общественность требовала отстранить Россию от участия в Играх-2016, однако МОК поступил иначе: лишил аккредитации многих сотрудников министерства спорта , в том числе Виталия Мутко , а также дисквалифицировал легкоатлетов и других спортсменов сборной России. В большинстве своем россияне до Олимпиады в Рио доехали.

Томас Бах подвергся колоссальной критике. Издание Die Zeit называло его «хорошо оплачиваемым российским спортивным послом», а Bild — «путинским пуделем».

Но спустя некоторое время Бах сообщил, что допуск сборной России к Олимпиаде был верным решением.

Решение было принято в интересах спорта и чистых атлетов. Наш вердикт поддержали политические лидеры многих стран мира. Это подтверждает, что решение было верным.

Олимпиада в Пхенчхане

В конце 2016 года появилась вторая часть доклада Макларена, стали всплывать новые подробности о якобы существующей государственной поддержке допинговой системы в России. МОК организовал две комиссии для проверки этих сведений и перепроверки проб россиян с Олимпиады-2014. Томас Бах сообщил, что попытки повлиять на вынесение вердиктов бессмысленны.

На 15 опытных членов комиссии МОК невозможно оказать результативное давление ни с одной из сторон. Они в любом случае огласят свой финальный вердикт по поводу участия или неучастия России в зимней Олимпиаде в Пхенчхане 5 декабря.

Принятое решение удивило многих: ОКР ответственен за махинации в Сочи и на время лишается своего статуса, все замешанные в скандале спортсмены отстранены, зато чистые российские олимпийцы беспрепятственно выступят под нейтральным флагом. Вроде бы достигнут компромисс: и наказание вынесено, и россияне на Играх выступят. Вот только до Пхенчхана многие звезды российского спорта не доехали. Бах заявил, что были приглашены лишь кристально чистые спортсмены.

Если спортсмен не входит в список, значит, независимая комиссия имеет существенные причины, начиная от подозрений до доказательств. Возможны разные факторы, которые не удовлетворили комиссию.

Открытые письма неприглашенных россиян, поданные апелляции в CAS ни к чему не привели. Олимпийские игры в Корее для российских болельщиков стали самыми скучными, были призывы вообще бойкотировать их. А Баха записали во враги России. Хотя в других странах продолжали считать, что в такой ситуации президент МОК сделал все возможное, чтобы помочь российскому спорту.

На церемонии закрытия ОИ-2018 Бах назвал Игры в Пхенчхане Олимпиадой новых горизонтов. А спустя полгода признался, что МОК был близок к решению об отмене Олимпийских игр в Корее, так как перед Играми многие страны высказали озабоченность в связи с соседством Пхенчхана с Северной Кореей, у которой, в свою очередь, были серьезные разногласия с США.

Так как с каждым годом возникают все новые допинговые скандалы, а РУСАДА до сих пор не восстановлена, Томасу Баху придется принять очень непростое решение по поводу допуска россиян на ОИ-2020. Скорее всего, именно от этого решения и будет зависеть его дальнейшая карьера как президента, ведь к этому времени первый президентский срок будет подходить к концу.