Олимпийский чемпион Ан не исключил возможность работать тренером в сборной России

"Я только лишь отклонил предложение прямо сейчас стать тренером сборной России, о своем пути дальше решения не принял. Я еще подумаю во время отпуска и сделаю выбор", — заявил Ан.

В начале сентября спортсмен закончил карьеру по семейным причинам. При этом президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов заявил, что готов продолжать сотрудничество с Аном.

Ранее Виктор Ан отдал в аренду полученную от победы на Олимпиаде квартиру.