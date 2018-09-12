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Олимпийский чемпион Ан не исключил возможность работать тренером в сборной России
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Олимпийский чемпион Ан не исключил возможность работать тренером в сборной России 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан прокомментировал свое будущее, которое касается его работы в сборной России, передает "Российская газета".
"Я только лишь отклонил предложение прямо сейчас стать тренером сборной России, о своем пути дальше решения не принял. Я еще подумаю во время отпуска и сделаю выбор", — заявил Ан.
В начале сентября спортсмен закончил карьеру по семейным причинам. При этом президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов заявил, что готов продолжать сотрудничество с Аном.
Ранее Виктор Ан отдал в аренду полученную от победы на Олимпиаде квартиру.
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