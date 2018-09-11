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Гость студии Sport24.ru — олимпийский чемпион Алексей Алипов. Начало — в 11:05
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Гость студии Sport24.ru — олимпийский чемпион Алексей Алипов. Начало — в 11:05 

SPORT24.ru 7 часов назад
Во вторник, 11 сентября, гостем программы Александра Кузмака в студии Sport24.ru станет олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Алексей Алипов. Начало — в 11:05 мск.
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