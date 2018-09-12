КНДР и Южная Корея могут провести совместную Олимпиаду в 2032 году

Республика Южная Корея намерена предложить КНДР провести совместную летнюю Олимпиаду в 2032 году, сообщает ТАСС . Объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР приняла участие в женском олимпийском хоккейной турнире

О желании провести Олимпиаду на территории двух стран в среду заявил южнокорейский министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван, который находится с визитом в Токио.

"Предложение касается проведения этого мероприятия в Сеуле и Пхеньяне", — сказал он. Также министр отметил, что этот вопрос может быть включен в повестку дня предстоящего саммита с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына

Также То Чон Хван сообщил, что намерен заручиться поддержкой организатором Олимпиады-2020 в Токио с целью создания объединенных команд двух Корей по различным видам спорта.

Страны уже имеют подобный опыт, 9 февраля делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР приняла участие в женском олимпийском хоккейной турнире.