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КНДР и Южная Корея могут провести совместную Олимпиаду в 2032 году
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КНДР и Южная Корея могут провести совместную Олимпиаду в 2032 году 

Газета.Ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Республика Южная Корея намерена предложить КНДР провести совместную летнюю Олимпиаду в 2032 году, сообщает ТАСС. Объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР приняла участие в женском олимпийском хоккейной турнире
О желании провести Олимпиаду на территории двух стран в среду заявил южнокорейский министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван, который находится с визитом в Токио.
"Предложение касается проведения этого мероприятия в Сеуле и Пхеньяне", — сказал он. Также министр отметил, что этот вопрос может быть включен в повестку дня предстоящего саммита с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Также То Чон Хван сообщил, что намерен заручиться поддержкой организатором Олимпиады-2020 в Токио с целью создания объединенных команд двух Корей по различным видам спорта.
Страны уже имеют подобный опыт, 9 февраля делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР приняла участие в женском олимпийском хоккейной турнире.
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