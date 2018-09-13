Южная Корея предложит КНДР, Китаю и Японии вместе провести ЧМ-2030 по футболу

Южная Корея предложит КНДР, Китаю и Японии подать совместную заявку на чемпионат мира по футболу 2030 года, сообщает Sport24.

Как сообщает Yonhap News со ссылкой на министра спорта Южной Кореи, подобная заявка должна укрепить формирующуюся атмосферу мира.

Ранее о намерении совместно проведения ЧМ-2030 объявили Великобритания с Ирландией и Испания с Португалией. Также совместную заявку планируют подать Марокко, Алжир, и Тунис.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея могут провести совместную Олимпиаду в 2032 году.