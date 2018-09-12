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На турнире по плаванию в Казани Ивановские спортсмены завоевали 11 медалей
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На турнире по плаванию в Казани Ивановские спортсмены завоевали 11 медалей 

Советский спорт 5 часов назад
Фото: Советский спорт
В соревнованиях приняли участие 82 спортсмена из 26 регионов России. Ивановскую область представили пять человек, которые завоевали 11 медалей.
Наибольшее количество наград завоевал Александр Рябенков. Он стал
победителем в заплывах на 25 метров вольным стилем, 25 и 50 метров
брассом, 100 метров в комплексном плавании. В заплывах на 25 и 50 метров
батерфляем кохомский спортсмен завоевал серебро. Кроме того, Александр
Рябенков завоевал бронзу в комбинированной эстафете 4х25 в составе
команды ивановской городской спортивной школы № 10  Еще один спортсмен, представляющий Ивановскую область, Павел
Мальков завоевал серебро на дистанциях 25 и 50 метров вольным стилем.
Также в его активе бронза на дистанции 100 метров вольным стилем.
Бронзовую медаль в копилку сборной команды Ивановской области на  дистанции 100 метров на спине принесла Елена Варешина.
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