На турнире по плаванию в Казани Ивановские спортсмены завоевали 11 медалей

В соревнованиях приняли участие 82 спортсмена из 26 регионов России. Ивановскую область представили пять человек, которые завоевали 11 медалей.

Наибольшее количество наград завоевал Александр Рябенков. Он стал

победителем в заплывах на 25 метров вольным стилем, 25 и 50 метров

брассом, 100 метров в комплексном плавании. В заплывах на 25 и 50 метров

батерфляем кохомский спортсмен завоевал серебро. Кроме того, Александр

Рябенков завоевал бронзу в комбинированной эстафете 4х25 в составе

команды ивановской городской спортивной школы № 10 Еще один спортсмен, представляющий Ивановскую область, Павел

Мальков завоевал серебро на дистанциях 25 и 50 метров вольным стилем.

Также в его активе бронза на дистанции 100 метров вольным стилем.

Бронзовую медаль в копилку сборной команды Ивановской области на дистанции 100 метров на спине принесла Елена Варешина.