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Япония может сменить часовой пояс ради проведения Олимпийских игр
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Япония может сменить часовой пояс ради проведения Олимпийских игр 

RT на русском 3 часа назад
Власти Японии рассматривают возможность смены часового пояса на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года.
Об этом сообщает AFP.
Планируется перейти на летнее время из-за аномальной жарой, которая унесла жизни более 120 человек в этом году.
В качестве борьбы против жары также рассматривался вариант проведения Игр в октябре, но глава организационного комитета Олимпийских игр-2020 Йоширо Мори выступил против этого.
Окончательное решение ожидается в ближайшее время. Жители Токио отвергают инициативу властей.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио состоятся в период с 24 июля по 6 сентября.
Ранее сообщалось, что Южная Корея хочет провести с КНДР совместную летнюю Олимпиаду 2032 года.
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