Оргкомитет Игр-2020 назвал маршрут олимпийского огня

Оргкомитет Игр-2020 объявил о дате эстафеты олимпийского огня в Токио (Япония). Церемония начнётся на родине Олимпийских игр в Греции.

Старт эстафеты назначен на 12 марта 2020 года. В Греции огонь будет находиться до 19 марта 2020 года. После этого олимпийский огонь перейдёт в руки представителей Игр на стадионе «Панафениак» (Афины).

Затем огонь поедет в Японию и посетит регионы Мияга, Ивате и Фукусима. В последнем городе эстафета олимпийского огня пройдёт под девизом «Надежда огней нашего пути», призывая всю японскую нацию объединиться.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.