ОКР: рекомендация о восстановлении РУСАДА — следствие работы России

"Самое главное, что мы должны себе отдавать отчет — конечное решение за исполкомом WADA, который пройдет 20 сентября. Комитет по соответствию вынес то решение, которое исходило из логики и контекста последних действий со стороны РУСАДА. Проделана колоссальная работа по реформированию агентства.

За эти два года мы многое успели сделать, мы смогли изменить уголовное законодательство, сумели включиться в работу по трансформации антидопинговой культуры в стране, мы достаточно многого достигли. Решение комитета полностью вытекает из тех действий, которые мы сделали за последнее время. Мы внимательно и с надеждой будем смотреть на заседание исполкома", — заявил Поздняков.

Ранее комитет по соответствию WADA порекомендовал исполкому восстановить РУСАДА.