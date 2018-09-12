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Поздняков: Статус РУСАДА не мешает сотрудничеству Олимпийского комитета России с МОК
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Поздняков: Статус РУСАДА не мешает сотрудничеству Олимпийского комитета России с МОК 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нынешний статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который уже около трех лет не соответствует международному кодексу, не мешает плодотворному сотрудничеству Олимпийского комитета России (ОКР) с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом в интервью ТАСС заявил президент ОКР Станислав Поздняков.
МОК по причине допинговых нарушений дисквалифицировал ОКР на время Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, что не позволило российским спортсменам выступить там под национальным флагом. После окончания соревнований международный комитет полностью восстановил права ОКР.
"Мы достаточно много говорили об этом. И с коллегами из МОК была четкая договоренность перевернуть страницу, что и было сделано. Прекрасным примером стал визит [президента МОК] Томаса Баха в Олимпийский комитет России, где и была зафиксирована эта ситуация. А что касается наших взаимоотношений, то они развиваются и будут развиваться вне зависимости от статуса национального антидопингового агентства", — сказал Поздняков.
Собеседник агентства отметил, что в октябре состоится визит руководителя комиссии по Олимпийской солидарности шейха Аль Сабаха на подписание документа с ОКР.
"Для нас это знаковый визит, он показывает всему спортивному и мировому сообществу, что у нас дела сейчас идут как обычно. Поэтому говорить, что статус РУСАДА каким— то образом влияет на наши взаимоотношения с МОК, было бы некорректно. Другое дело, что в данной ситуации это осложняет восстановление статуса Паралимпийского комитета России и соответственно Всероссийской федерации легкой атлетики", — отметил он.
Вопрос статуса РУСАДА будет рассмотрен 20 сентября на исполкоме Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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