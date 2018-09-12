Керлингист Крушельницкий будет присутствовать на заседании CAS по своему делу 

Александр Крушельницкий будет присутствовать на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по своему делу, сообщает "РИА Новости".
Об этом проинформировал президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
"Слушание CAS пройдет с вероятностью 100 процентов. На него поедет большая делегация в составе меня, Крушельницкого, генерального секретаря федерации Ольги Жарковой и наших адвокатов", — заявил Свищев.
Крушельницкого лишили бронзовой медали Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил.
Ранее сообщалось, что министр спорта России надеется на положительную оценку работы РУСАДА.