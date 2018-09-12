ПКР должен выплатить МПК €257,5 тысяч для выполнения одного из критериев восстановления

ТАСС , 12 сентября. Паралимпийский комитет России (ПКР) должен выплатить Международному паралимпийскому комитету (МПК) €257,5 тысяч в качестве возмещения расходов организации. Данный критерий восстановления МПК опубликовал в своем пресс-релизе. В список расходов входят программа тестирования МПК для российских спортсменов и деятельность рабочей группы МПК. МПК также называет среди критериев восстановления ПКР согласие российской стороны с выводами комиссии Всемирного антидопингого агентства ( WADA ) под руководством Ричарда Макларена , а также соответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.