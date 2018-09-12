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ПКР должен выплатить МПК €257,5 тысяч для выполнения одного из критериев восстановления
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ПКР должен выплатить МПК €257,5 тысяч для выполнения одного из критериев восстановления 

ТАСС + ещё 2 9 часов назад
ТАСС, 12 сентября. Паралимпийский комитет России (ПКР) должен выплатить Международному паралимпийскому комитету (МПК) €257,5 тысяч в качестве возмещения расходов организации. Данный критерий восстановления МПК опубликовал в своем пресс-релизе.
В список расходов входят программа тестирования МПК для российских спортсменов и деятельность рабочей группы МПК.
МПК также называет среди критериев восстановления ПКР согласие российской стороны с выводами комиссии Всемирного антидопингого агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, а также соответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.
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