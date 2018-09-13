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Трое башкирских спортсменов отправятся на юношеские олимпийские игры
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Трое башкирских спортсменов отправятся на юношеские олимпийские игры 

Собака.ru 7 часов назад
Фото: Собака.ru
В Аргентину поедут пловец, велоспортсмен и лучник.
Три спортсмена из Башкирии с 6 по 18 октября будут защищать честь России на III летних юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе. «В сборной по плаванию восемь девушек-пловцов, в том числе лидер сборной Башкирии Полина Егорова. В соревнованиях по стрельбе из лука за награды поборется уфимец Станислав Черемискин. Айгуль Гареева выступит в двух дисциплинах по велоспорту», — рассказала пресс-секретарь Министерства молодежной политики и спорта РБ Лия Губайдуллина.18-летняя Полина Егорова родом из Салавата, взяла «золото» на последних всероссийских соревнованиях в Пензе. Станисла Черемискин стал золотым медалистом в Финале первенства России по стрельбе из лука. А Айгуль Гареева выиграла этим летом чемпионат Европы по велоспорту в групповой гонке на 75,6 километров. Она опередила своих соперниц на шесть минут. Всего в олимпийских играх в Аргентине примут участие около четырех тысяч спортсменов из 206 стран.
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