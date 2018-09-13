Реклама ZASPORT появилась на вендинговых автоматах в метро

Реклама продукции компании ZASPORT, официального экипировщика Олимпийской сборной России, появилась на вендинговых автоматах в московском метро и на станциях МЦК.

Вендинговые автоматы давно можно встретить в подземках Мадрида, Барселоны, Лондона и Токио, а для московского метро вендинг — это новый вид торговли. С его помощью можно купить практически все виды товаров, представленных в обычных магазинах.

Торговые автоматы, установленные на 30 станциях метрополитена и на 19 станциях МЦК, являются также рекламными носителями. На них расположены профессиональные ЖК-панели с дистанционным онлайн-управлением, позволяющим программировать рекламные кампании любой сложности с индивидуальным графиком трансляции на любом экране в строгом соответствии с целями и задачами рекламодателя.

“Мы — первая компания, которая заключила договор по установке вендинговых автоматов с московским метрополитеном. На данный момент в метро размещены более 300 торговых автоматов, к концу 2018 года планируется увеличить их число до 500, — говорит генеральный директор компании МИА Владимир Шаталов. — В автоматах представлена широкая линейка товаров повседневного спроса — продукты питания, девайсы для мобильных телефонов, галантерея от ведущих мировых FMCG-компаний, среди которых Mars, Coca-Cola Inc., Pepsi Co, Ferrero, Wrigley, Kimberly-Clark, Danone, Nestle, Ritter sport и др. Мы рады началу сотрудничества с компанией ZASPORT, официальным экипировщиком Олимпийской команды России, — имиджевые ролики бренда транслируются на панелях, размещенных на боковых сторонах автоматов в метро и на МЦК. Согласно статистике, рекламное сообщение на экранах ежедневно просматривают более 1 700 000 человек и по прогнозам до конца года эта цифра значительно вырастет и составит более 4 000 000 человек ежедневно. В наших планах — укрепить позиции компании и продолжить развитие на рынке торговых автоматов, ведь сегодня покупка товара с их помощью стала неотъемлемой частью повседневной жизни горожан».

пресс-служба