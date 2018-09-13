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Саппоро на следующей неделе сообщит МОК об отмене заявки на проведение ОИ-2026
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Саппоро на следующей неделе сообщит МОК об отмене заявки на проведение ОИ-2026 

ТАСС + ещё 3 7 часов назад
ТАСС, 13 сентября. Японский город Саппоро в северной префектуре Хоккайдо в начале следующей недели намерен сообщить Международному олимпийскому комитет (МОК) об отмене заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.
Саппоро теперь нацелен на проведение зимней Олимпиады в 2030 году. В 1972 году зимние Олимпийские игры уже проходили в Саппоро. Отмечается, что Национальный олимпийский комитет Японии не хотел, чтобы город так рано выходил из борьбы за право провести Игры. Они считают, что это отрицательно скажется на шансах заявки на проведение Олимпиады-2030.
Планировалось, что решение об отмене заявки будет принято после обсуждений, намеченных на осень. Но землетрясение, которое произошло на острове Хоккайдо, изменило планы руководства города.
В апреле МОК опубликовал список семи национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять в своей стране зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. НОК Австрии выдвинул в качестве кандидата город Грац, НОК Канады — Калгари, НОК Японии — Саппоро, НОК Швеции — Стокгольм, НОК Швейцарии — Сьон, НОК Турции — Эрзурум. НОК Италии предлагает провести Игры в Кортина-д'Ампеццо, Милане или в Турине. Вместе с тем президент МОК Тома Бах ранее дал понять, что ОИ-2026 могут пройти в Северной Америке или Европе, где традиционно развиты зимние виды спорта.
Ранее свои заявки уже отозвали Сьон и Грац. Жители швейцарского альпийского кантона Вале на референдуме в июне высказались против проведения Олимпиады. Грац снял свою кандидатуру в связи с недостаточной поддержкой властей.
Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.
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