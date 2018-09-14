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Британка Сотертон получила медаль Пекина-2008 после дисквалификаци Блонской и Черновой
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Британка Сотертон получила медаль Пекина-2008 после дисквалификаци Блонской и Черновой 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Британка Келли Сотертон получила бронзовую медаль Олимпиады-2008 в семиборье, сообщает BBC. На Играх в Пекине она заняла пятое место. Сперва МОК дисквалифицировал украинку Людмилу Блонскую, которая стала второй. Серебряная медаль перешла американке Хайлис Фаунтейн, а бронза — россиянке Татьяне Черновой. Впоследствии дисквалифицирована была и Чернова, которая также лишилась золота чемпионата мира-2011.
Золотую медаль на Играх завоевала украинка Наталья Добрынская.
— Я счастлива, зла и расстроена, — цитирует BBC Сотертон. — Я всегда знала, что эта медаль моя. Но я ждала ее очень долго.
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