Российские стрелки обогнали китайцев по наградам

Российскую команду по спортивной стрельбе признали лучшей по итогам чемпионата мира в олимпийских дисциплинах. Сборная России заняла второе место в общекомандном зачёте ЧМ, российские юниоры, в свою очередь, стали 10-ми по результатам первенства мира.

Спортсмены элиты разыграли 61 комплект наград чемпионата мира. Отечественные стрелки с восемью золотыми, восемью серебряными и десятью бронзовыми медалями стали вторыми. Первенствовали китайцы (9-8-3), третье место досталось южнокорейцам (7-5-8).

По общему числу наград лидерство принадлежит россиянам (26). На втором месте расположились китайцы и южнокорейцы. В копилке каждой из команд по 20 наград. Также сборная России стала лучшей в 15-ти олимпийских дисциплинах (3-3-1), следом идёт команда из Китая (2-3-0), тройку лидеров замыкает США (2-1-2).

Юниоры на первенстве мира разыграли 41 комплект наград. Россияне стали только 10-ми (1-1-9). Первое место заняли китайские стрелки (11-6-5), второе — индусы (9-5-6), третье — итальянцы (5-1-3).

По общему числу медалей также победили китайцы (22), серебро досталось сборной Индии (20), бронза — южнокорейской команде (16). Сборная Россия расположилась на четвёртом месте (11).

Чемпионат и юниорское первенство мира по стрелковым видам спорта, проходившие в южнокорейском Чанвоне, завершились 14 сентября.