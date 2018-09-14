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Колобков: Россия с надеждой ждет решения исполкома WADA
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Колобков: Россия с надеждой ждет решения исполкома WADA
ТАСС
2 часа назад
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Фото:
ТАСС
Россия с надеждой ждет решения исполкома
WADA
, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления РУСАДА — Колобков.
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