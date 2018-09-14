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Тарпищев о решении WADA: сейчас нам просто не надо делать глупых вещей
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Тарпищев о решении WADA: сейчас нам просто не надо делать глупых вещей 

Газета.Ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снимет все ограничения на проведение в стране международных соревнований, сообщает ТАСС.
"РУСАДА со своей стороны сделало все возможное, поэтому я сторонник того, чтобы нас как можно быстрее восстановили. Это даст нам позитивную жизнь в плане допинг-контроля. Если такое решение будет принято, то оно уравняет нас в правах с другими странами в плане подготовки к любым соревнованиям. Сейчас нас лихорадит.
Будет ли поставлена точка в допинговом скандале, зависит от нас. Просто не надо делать глупых вещей", — заявил Тарпищев.
Ранее комитет по соответствию WADA порекомендовал исполкому восстановить РУСАДА.
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