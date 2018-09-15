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Россия согласилась с упрощенными условиями восстановления РУСАДА
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Россия согласилась с упрощенными условиями восстановления РУСАДА 

Газета.Ru + ещё 43 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр спорта России Павел Колобков принял упрощенные условия восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые были предложены руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает Sport24.
Всемирное антидопинговое агентство предложило России в письменном виде повторно принять доклад комиссии МОК, которая расследовала ситуацию с допинг-пробами на Олимпиаде 2014 года в российском Сочи, в том числе один из параграфов документа о том, что отдельные сотрудники российской организации, не связанные государственным заговором, принимали участие в незаконных манипуляциях.
Помимо этого, российская сторона обязана предоставить доступ только к тем допинг-пробам из московской лаборатории, которые вызывают подозрение у WADA. Также агентство запросило копию базы данных из московской лаборатории, чтобы восстановить справедливость в российском спорте, наказать виновных и снять подозрения с честных атлетов.
Сообщается, что WADA предложило упрощенные условия в письме Колобкову 22 июня, а министр спорта Российской Федерации дал положительный ответ на этой неделе, 13 сентября.
Ранее было опубликовано особое письмо WADA России.
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