Россия согласилась с упрощенными условиями восстановления РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство предложило России в письменном виде повторно принять доклад комиссии МОК, которая расследовала ситуацию с допинг-пробами на Олимпиаде 2014 года в российском Сочи, в том числе один из параграфов документа о том, что отдельные сотрудники российской организации, не связанные государственным заговором, принимали участие в незаконных манипуляциях.

Помимо этого, российская сторона обязана предоставить доступ только к тем допинг-пробам из московской лаборатории, которые вызывают подозрение у WADA. Также агентство запросило копию базы данных из московской лаборатории, чтобы восстановить справедливость в российском спорте, наказать виновных и снять подозрения с честных атлетов.

Сообщается, что WADA предложило упрощенные условия в письме Колобкову 22 июня, а министр спорта Российской Федерации дал положительный ответ на этой неделе, 13 сентября.

Ранее было опубликовано особое письмо WADA России.