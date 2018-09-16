Ещё
СМИ: МОК призвал Рахимова не выдвигаться на пост главы AIBA
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: МОК призвал Рахимова не выдвигаться на пост главы AIBA 

ТАСС + ещё 2 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 16 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал исполняющего обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафура Рахимова из Узбекистана не выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации, так как это поставит под угрозу сохранение бокса в программе Олимпийских игр. Об этом сообщает портал Inside the games.
Издание сообщает, что директор по вопросам этики и соответствия требованиям МОК Пакеретт Жирар Запелли направила письмо на имя Рахимова, в котором в ультимативной форме говорится о том, что его выдвижение на пост президента AIBA может повлиять на решение МОК сохранить бокс в программе Олимпиады 2020 года в Токио, так как функционер подозревается в связях с криминальным миром. Ранее департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил Гафурова в санкционный список как одного из главных преступников Узбекистана. Также Минфин США наложил запрет на возможность Рахимова совершать любые финансовые операции в долларах США.
Выборы президента AIBA пройдут 3 ноября на конгрессе организации в Москве. Inside the games сообщает, что президент Азиатской конфедерации бокса Серик Конакбаев из Казахстана выдвинет свою кандидатуру на пост главы AIBA. Крайний срок для подачи заявок на выборы президента AIBA — 23 сентября.
МОК рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2020 года на заседании исполнительного комитета организации в ноябре.
В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось в феврале. Данное решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло в южнокорейском Пхёнчхане. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Бывший глава AIBA Чинг Куо Ву подал в отставку, а его обязанности стал исполнять Рахимов.
ТАСС: последние новости
Колобков: Россия с надеждой ждет решения исполкома WADA МПК продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России Керлингист Крушельницкий примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной4
Загитова ответила Медведевой68
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение