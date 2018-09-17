Ещё
Ан отказался работать со сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ан не согласился стать тренером сборной РФ, так как больше времени хочет уделять семье 

ТАСС + ещё 21 2 часа назад
Фото: ТАСС
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан заявил, что обсуждал с руководством Союза конькобежцев России возможность войти в тренерский штаб сборной России, но на данный момент он хочет больше времени уделять семье. Обращение Виктора Ана опубликовано на странице союза в социальной сети "ВКонтакте".
5 сентября глава СКР Алексей Кравцов сообщил ТАСС о завершении карьеры 32-летнего Ана, добавив, что тот не будет работать тренером в России.
"Скоро начинается новый сезон, в первый раз за долгие годы я не выйду на лед вместе с командой, — говорится в заявлении спортсмена. — Я долго обдумывал решение о завершении карьеры, взвешивал все за и против, но в итоге пришел к выводу, что пора поставить точку в карьере спортсмена. Я считаю это решение своевременным. Конечно, я буду скучать по соревнованиям, по команде и, конечно, по болельщикам".
"Не так давно мы обсуждали с руководством Союза конькобежцев России возможность по окончании моей спортивной карьеры войти в тренерский штаб команды, но на данный момент я хочу посвятить больше времени своей семье. Сейчас это мое единственное желание. Что будет потом, никогда не знаешь. На этот вопрос сам себе я пока не готов ответить", — отметил Ан.
"Надеюсь, что у команды все будет хорошо, я желаю ребятам добиться высоких результатов. С моими партнерами по сборной России и болельщиками мы прошли долгий, трудный, но счастливый путь, за который я всем благодарен. Мои наилучшие пожелания всем вам", — добавил спортсмен.
Виктор Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории этого вида спорта. Он начал выступление за сборную России в 2011 году, до этого в составе национальной команды Южной Кореи становился трехкратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи Виктор Ан решил сменить гражданство и выступить на Олимпиаде в Сочи в составе сборной России. За российскую команду он трижды завоевывал золото Игр-2014, дважды побеждал на чемпионатах мира, восемь раз становился первым на чемпионатах Европы.
ТАСС: последние новости
Керлингист Крушельницкий примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда Кравцов: предложение Виктору Ану о работе тренером остается в силе МОК не ущемлял права российских легкоатлеток в их выборе места получения медалей ОИ-2012
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс продолжила истерику25
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой74
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение