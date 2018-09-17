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Колобков надеется, что ситуация с недопуском россиян на ОИ-2018 больше не повторится
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Колобков надеется, что ситуация с недопуском россиян на ОИ-2018 больше не повторится 

RT на русском 26 минут назад
Фото: RT на русском
Министр спорта Павел Колобков выразил надежду, что ситуация с недопуском россиян под своим национальным флагом на Олимпийские игры 2018 года больше не повторится.
«Напомню, что после Игр-2018 российской команде был возвращён флаг. Поэтому я надеюсь, что ситуация в Пхёнчхане с недопуском наших спортсменов больше не произойдёт», — цитирует Колобкова «Известия».
Он добавил, что Минспорта и национальные федерации работают над возвращением полноценного статуса России в мировом сообществе, а также над восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.
Ранее Колобков прокомментировал результаты сборной России по футболу.
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