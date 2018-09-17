Саппоро снял заявку на проведение Олимпиады-2026

Руководство японского города Саппоро сообщило Международному олимпийскому комитет (МОК) о том, что снимает заявку на проведение зимних Игр 2026 года, сообщает ТАСС

В заявлении пресс-службы МОК отмечается, что Саппоро нацелен на проведение зимней Олимпиады в 2030 году.

Изначально решение об отмене заявки будет было запланировано на осень. Однако землетрясение на острове Хоккайдо в начале сентября изменило планы руководства города.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Японии не хотел, чтобы город так рано выходил из борьбы за право провести Игры. По мнению руководителей комитета, это отрицательно скажется на шансах заявки на проведение Олимпиады-2030.

В апреле МОК опубликовал список семи НОК, которые которые претендовали на проведение в своей стране зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Кроме Саппоро среди потенциальных хояев игр были австрийский Грац, канадский Калгари, шведский Стокгольм, а также Сьон (Швейцария) и Эрзурум (Турция). НОК Италии предлагает провести Игры в Кортина-д'Ампеццо, Милане или в Турине.

При этом президент МОК Томас Бах дал понять, что ОИ-2026 могут пройти в Северной Америке или Европе. Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

Ранее свои заявки уже отозвали Сьон и Грац. Жители швейцарского альпийского кантона Вале на референдуме в июне высказались против проведения Олимпиады, несмотря на на поддержку властей, а Грац снял свою кандидатуру в связи с недостаточной поддержкой властей.