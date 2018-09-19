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Комиссия спортсменов МОК поддержала рекомендации по восстановлению РУСАДА
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Комиссия спортсменов МОК поддержала рекомендации по восстановлению РУСАДА 

Чемпионат.com + ещё 15 18 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета поддерживает рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство на исполкоме ВАДА 20 сентября.
«Комиссия спортсменов МОК подробно обсудила рекомендации Комитета по соответствию (CRC) ВАДА и принципиально согласилась со сделанными рекомендациями. Мы хотели бы увидеть прозрачную процедуру, строго оговорённые сроки и полную проверку базы московской антидопинговой лаборатории», — сообщается в «твиттере» комиссии спортсменов МОК.
Согласно рекомендациям комитета по соответствию ВАДА Россия должна признать доклад комиссии МОК под руководством Шмида и в оговорённые ВАДА сроки предоставить точные копии проб из базы данных московской антидопинговой лаборатории.
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