Комиссия спортсменов МОК поддержала рекомендации по восстановлению РУСАДА

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета поддерживает рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство на исполкоме ВАДА 20 сентября.

«Комиссия спортсменов МОК подробно обсудила рекомендации Комитета по соответствию (CRC) ВАДА и принципиально согласилась со сделанными рекомендациями. Мы хотели бы увидеть прозрачную процедуру, строго оговорённые сроки и полную проверку базы московской антидопинговой лаборатории», — сообщается в «твиттере» комиссии спортсменов МОК.

Согласно рекомендациям комитета по соответствию ВАДА Россия должна признать доклад комиссии МОК под руководством Шмида и в оговорённые ВАДА сроки предоставить точные копии проб из базы данных московской антидопинговой лаборатории.