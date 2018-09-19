Ещё
Свищёв: надеемся на справедливое, независимое решение CAS по делу Крушельницкого
Далее:
Читайте также:
Ещё

Свищёв: надеемся на справедливое, независимое решение CAS по делу Крушельницкого 

Чемпионат.com + ещё 24 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В Лозанне (Швейцария) 19 сентября прошли слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробе которого на Олимпийских играх в Пхёнчхане был обнаружен мельдоний. Вместе со спортсменом на заседании присутствовал президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв.
«В Лозанне завершились слушания в CAS по делу нашего кёрлингиста Александра Крушельницкого. В целом, мы удовлетворены тем, как они прошли. Адвокаты представили позицию Александра в суде. Также были заслушаны показания свидетелей и экспертов в поддержку аргументов Саши. Мы надеемся, что арбитр CAS услышал все аргументы, представленные спортсменом, и вынесет справедливое и независимое решение по данному делу!» — написал Свищёв на свой странице в «Фейсбук».
На ОИ-2018 Крушельницкий с Анастасией Брызгаловой завоевали бронзовые медали в миксте, которых были лишены после обвинений Александра в нарушении антидопинговых правил.
Чемпионат.com: последние новости
Виктор Ан обратился с открытым письмом к болельщикам и спортсменам Виктор Ан не исключил возможности продолжения работы в России Комиссия по соответствию ВАДА рекомендовала не восстанавливать РУСАДА в правах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду досрочно ушел с поля в слезах6
Стало известно о проблемах Загитовой17
От игрока сборной России ушла жена из-за пьянства и измен50
Чалов забил первый гол в Лиге чемпионов1
Загитову не пустили на соревнования
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
03:24
Глушакова застали в бане с проституткой
Футбол
05:53
Тимати был прав: агрессивный пост Хабиба удален
MMA Статьи
02:57
Стало известно о проблемах Загитовой
Фигурное катание
00:53
Конец Глушакова. Капитан «Спартака» в бане
Футбол Статьи
02:11
13 стран выступили против российского спорта
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
05:11
Тутберидзе раскрыла секреты Медведевой
Фигурное катание
01:45
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение