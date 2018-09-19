Свищёв: надеемся на справедливое, независимое решение CAS по делу Крушельницкого

В Лозанне (Швейцария) 19 сентября прошли слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого , в допинг-пробе которого на Олимпийских играх в Пхёнчхане был обнаружен мельдоний. Вместе со спортсменом на заседании присутствовал президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв

«В Лозанне завершились слушания в CAS по делу нашего кёрлингиста Александра Крушельницкого. В целом, мы удовлетворены тем, как они прошли. Адвокаты представили позицию Александра в суде. Также были заслушаны показания свидетелей и экспертов в поддержку аргументов Саши. Мы надеемся, что арбитр CAS услышал все аргументы, представленные спортсменом, и вынесет справедливое и независимое решение по данному делу!» — написал Свищёв на свой странице в «Фейсбук».