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Заседание по делу Крушельницкого длилось четыре часа
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Заседание по делу Крушельницкого длилось четыре часа 

Газета.Ru + ещё 16 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Заседание по допинговому делу российского керлингиста Александра Крушельницкого в Спортивном арбитражном суде (CAS) длилось четыре часа, сообщает ТАСС.
Федерация керлинга России (ФКР) информирует, что заседание прошло 19 сентября в швейцарской Лозанне. Помимо Крушельницкого и его адвокатов на слушании присутствовали президент ФКР Дмитрий Свищев и генеральный секретарь организации Ольга Жаркова.
Напомним, что в начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта возразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое требует, чтобы россиянин был отстранен на четыре года.
В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхенчхане, где он вместе Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты. Спортсмен рассчитывает на смягчение наказания, поскольку представил доказательства того, что у него не было преднамеренного желания нарушить антидопинговые правила.
Ранее сообщалось, что супруга и партнерша Крушельницкого Брызгалова на заседание не приедет.
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