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Родченков назвал восстановление РУСАДА катастрофой
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Родченков высказался о возвращении прав РУСАДА 

Рамблер + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков призвал не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Об этом он написал в своей статье для USA Today.
«Любое решение WADA о восстановлении РУСАДА, приводящее к восстановлению московской лаборатории, было бы катастрофой для идеалов олимпийского спорта, борьбы против допинга и защиты чистых спортсменов», — заявил он.
Также Родченков назвал Минспорт РФ «рукой Кремля», которая способствовала осуществлению допинговой программы.
Он добавил, что WADA не должно стать становиться «жертвой манипуляций и ложных утверждений» министерства.
Родченков стал информатором WADA и Международного олимпийского комитета (МОК), проводивших расследования о допинге в России. По словам Родченкова, он лично разработал «допинговый коктейль» для атлетов в Сочи.
В России против него возбуждены несколько уголовных дел. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, уничтожении проб российских спортсменов и создании препятствий для следствия, а затем заочно арестовали. Сейчас Родченков находится в США.
В ноябре 2015 года WADA вынесло решение о несоответствии РУСАДА своему кодексу. По итогам доклада Макларена о допинге в российском спорте МОК создал комиссию Шмида для расследования обвинений.
В сентябре 2018-го стало известно, что WADA восстановит РУСАДА в правах, если Россия признает нарушения и предоставит доступ к допинг-пробам, вызывающим подозрения (ранее речь шла о доступе ко всем пробам вообще).
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