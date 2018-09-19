Родченков назвал восстановление РУСАДА катастрофой

Родченков высказался о возвращении прав РУСАДА

«Любое решение WADA о восстановлении РУСАДА, приводящее к восстановлению московской лаборатории, было бы катастрофой для идеалов олимпийского спорта, борьбы против допинга и защиты чистых спортсменов», — заявил он.

Также Родченков назвал Минспорт РФ «рукой Кремля», которая способствовала осуществлению допинговой программы.

Он добавил, что WADA не должно стать становиться «жертвой манипуляций и ложных утверждений» министерства.

Родченков стал информатором WADA и Международного олимпийского комитета (МОК), проводивших расследования о допинге в России. По словам Родченкова, он лично разработал «допинговый коктейль» для атлетов в Сочи.

В России против него возбуждены несколько уголовных дел. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, уничтожении проб российских спортсменов и создании препятствий для следствия, а затем заочно арестовали. Сейчас Родченков находится в США.

В ноябре 2015 года WADA вынесло решение о несоответствии РУСАДА своему кодексу. По итогам доклада Макларена о допинге в российском спорте МОК создал комиссию Шмида для расследования обвинений.

В сентябре 2018-го стало известно, что WADA восстановит РУСАДА в правах, если Россия признает нарушения и предоставит доступ к допинг-пробам, вызывающим подозрения (ранее речь шла о доступе ко всем пробам вообще).