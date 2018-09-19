В Госдуме ответили на призыв к бойкоту РУСАДА

В Госдуме ответили на призыв бойкотировать восстановление РУСАДА

Депутат Госдумы , член правления СБР Сергей Чепиков в беседе с НСН заявил, что призывы бойкотировать РУСАДА и ЧМ по биатлону в Тюмени не стоит воспринимать всерьез.

Шведский биатлонист, чемпион Олимпийский Игр в Корее Себастьян Самуэльссон выступил против возможного восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Спортсмен призвал всех биатлонистов поддержать протест и бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Самуэльссон заявил, что восстановление РУСАДА покажет влияние России на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), пишет Газета.ру

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, Член Правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков в эфире НСН рассказал, что заявление спортсмена это скорее эмоции, нежели здравые рассуждения (слушайте аудио).

«Я не знаю. Это, скорее всего, больше эмоции с его стороны. Я считаю, что здесь нужно руководствоваться не эмоциями, а нормами международного права в этой области. Поэтому осуждать всех огульно, это тоже не правильно. Тем более что Россия делает явные шаги для борьбы с допингом. Не видеть, закрывать на это глаза и продолжать осуждать, я считаю не правильно», — заявил Чепиков.

Напомним, Себастьян Самуэльссон уже не первый раз выступает против российского спорта. Ранее спортсмен заявлял, что сам будет бойкотировать этап Кубка мира — 2018 в Тюмени и гордится своим решением.