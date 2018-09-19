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МОК приветствует желание Южной Кореи и КНДР подать совместную заявку на проведение ОИ-2032
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МОК приветствует желание Южной Кореи и КНДР подать совместную заявку на проведение ОИ-2032 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 19 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) поприветствовал желание Южной Кореи и КНДР подать совместную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом заявил президент МОК Томас Бах, чьи слова приводит портал Inside the games.
Ранее стало известно, что по итогам саммита в Пхеньяне Южная Корея и КНДР договорились подать совместную заявку на проведение Олимпиады 2032 года.
"МОК приветствует намерение Южной Кореи и КНДР совместно провести Олимпийские игры 2032 года, — сказал Бах. — После того, как мы открыли двери для переговоров о совместном проходе двух корейских команд на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, спорт мог бы еще раз внести свой вклад в установление мира на Корейском полуострове. Мы искренне желаем, чтобы эти переговоры дали необходимый прогресс для успешного продвижения кандидатуры. В своих переговорах с лидерами двух стран МОК обязуется продолжать поддерживать сближение между государствами посредством спорта".
Также было решено, что стороны намерены начать процесс согласования с целью направить на Игры в Токио в 2020 году единые команды атлетов по различным видам спорта. Страны уже имеют подобный опыт, 9 февраля делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР приняла участие в женском олимпийском хоккейной турнире.
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