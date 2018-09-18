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Спортсменка из США назвала медали россиян незаслуженными
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Спортсменка из США назвала медали россиян незаслуженными 

News.ru + ещё 2 18 сентября 2018
Американская скелетонистка Кэти Юлендер прокомментировала ситуацию о восстановлении РУСАДА в правах. Спортсменка заявила, что российские спортсмены «заслужили сострадание, но не свои медали».
«Разве нация, которая ведёт нечестную борьбу с другими спортсменами, заслужила вернуться на спортивную арену? Российские атлеты играли не по тем правилам, что остальные. Они заслужили сострадание, но не свои медали. Потому что завоевали их нечестным путём, в отличие от других спортсменов», — написала она на Inside the Games.
После американка заявила, что «возвращение россиян» станет доказательством того, что WADA поощряет «злоупотребление властью, обман и заговор против олимпийского сообщества».
Также Юлендер уверена, что Россия скрывает доказательства, которые могли бы «пролить свет на справедливость во многих допинговых делах».
«Однажды россиян уже ловили на уничтожении улик: 3000 образцов РУСАДА успело уничтожить в 2015-м. Если позиция одной организации — продвигать спорт, то она должна быть обязанной защищать спортсменов. А если в WADA существует конфликт интересов, назвать его независимым органом уже нельзя», — добавила Кэти.
Ранее сообщалось, что для возвращения лицензии РУСАДА необходимо признать участие отдельных чиновников в схеме по скрытию допинга и предоставить частичный доступ к образцам допинг-проб, вызвавших подозрение.
20 сентября WADA рекомендовало своему исполкому восстановить РУСАДА в правах впервые с 2015 года. Заседание, на котором будет решен этот вопрос, состоится 20 сентября.
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