Ещё
Поздняков: желание Южной Кореи и КНДР провести ОИ — плюс для олимпийского движения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поздняков: желание Южной Кореи и КНДР провести ОИ — плюс для олимпийского движения 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 19 сентября. Намерение Южной Кореи и КНДР совместно провести летние Олимпийские игры 2032 года является позитивным фактором разрядки напряженности в регионе и огромным плюсом для всего олимпийского движения. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, чьи слова приводит служба информации ОКР.
Ранее стало известно, что по итогам саммита в Пхеньяне Южная Корея и КНДР договорились подать совместную заявку на проведение Олимпиады 2032 года. Также было решено, что стороны намерены начать процесс согласования с целью направить на Игры в Токио в 2020 году единые команды атлетов по различным видам спорта.
"Совместная декларация КНДР и Республики Корея по поводу общей заявки на проведение Олимпийских игр и формирования единой команды к Токио-2020 — это, на мой взгляд, яркий и показательный пример того, как на практике через ценности спорта и олимпизма можно добиться большого прогресса даже в самых непростых дипломатических и политических вопросах, — сказал Поздняков. — Мы все помним, насколько напряженной была ситуация в преддверии Игр в Пхёнчхане, рассматривалась даже возможность отмены соревнований по соображениям безопасности. Сейчас же стороны ведут речь о сближении позиций, в том числе через спорт. Это, конечно, позитивный фактор разрядки напряженности в регионе, в отношениях между двумя странами и огромный плюс для всего олимпийского движения".
ТАСС: последние новости
Виктор Ан поблагодарил российских болельщиков и пожелал удачи сборной России Суд над Крушельницким. Запутанная история допинга в российском керлинге CAS удовлетворил апелляцию WADA, продлив дисквалификацию борца Болтукаева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду досрочно ушел с поля в слезах6
Стало известно о проблемах Загитовой17
От игрока сборной России ушла жена из-за пьянства и измен50
Чалов забил первый гол в Лиге чемпионов1
Загитову не пустили на соревнования
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
03:24
Глушакова застали в бане с проституткой
Футбол
05:53
Тимати был прав: агрессивный пост Хабиба удален
MMA Статьи
02:57
Стало известно о проблемах Загитовой
Фигурное катание
00:53
Конец Глушакова. Капитан «Спартака» в бане
Футбол Статьи
02:11
13 стран выступили против российского спорта
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
05:11
Тутберидзе раскрыла секреты Медведевой
Фигурное катание
01:45
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение