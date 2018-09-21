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WADA подвергли травле за восстановление России
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WADA сравнили с проститутками за восстановление российского спорта 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спортивный обозреватель американец Кит Олберман раскритиковал Всемирное антидопинговое агенство (WADA) за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом журналист ESPN написал в своем Twitter-аккаунте.
«Ваша организация коррумпирована насквозь. Вы сделали из себя проституток, стали марионетками безжалостного деспота. Исполком надо разогнать, уйдите в отставку и отмаливайте свои грехи. Мир честных людей больше не желает знать ваши имена», — написал журналист.
20 сентября по поводу восстановления РУСАДА высказался глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт. Он отказался принять решение WADA и призвал к реформам в организации.
Ранее 20 сентября исполком WADA поддержал восстановление РУСАДА. Глава агентства Крейг Риди при этом подчеркнул, что до конца года WADA должно получить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В противном случае членство РУСАДА будет вновь приостановлено.
РУСАДА было лишено статуса в 2015 году. После этого разгорелся допинговый скандал, приведший к отстранению некоторых спортсменов и лишению их возможности участвовать в Олимпиаде 2016 года. Перед Играми-2018 Международный олимпийский комитет отстранил сборную России. Из-за российские спортсмены выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом и в статусе «Олимпийских атлетов из России».
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