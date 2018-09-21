Ещё
WADA затравили за восстановление России
Далее:
Читайте также:
Ещё

WADA сравнили с проститутками за восстановление российского спорта 

Lenta.ru 11 часов назад
Спортивный обозреватель американец Кит Олберман раскритиковал Всемирное антидопинговое агенство (WADA) за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом журналист ESPN написал в своем Twitter-аккаунте.
«Ваша организация коррумпирована насквозь. Вы сделали из себя проституток, стали марионетками безжалостного деспота. Исполком надо разогнать, уйдите в отставку и отмаливайте свои грехи. Мир честных людей больше не желает знать ваши имена», — написал журналист.
20 сентября по поводу восстановления РУСАДА высказался глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт. Он отказался принять решение WADA и призвал к реформам в организации.
Ранее 20 сентября исполком WADA поддержал восстановление РУСАДА. Глава агентства Крейг Риди при этом подчеркнул, что до конца года WADA должно получить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В противном случае членство РУСАДА будет вновь приостановлено.
РУСАДА было лишено статуса в 2015 году. После этого разгорелся допинговый скандал, приведший к отстранению некоторых спортсменов и лишению их возможности участвовать в Олимпиаде 2016 года. Перед Играми-2018 Международный олимпийский комитет отстранил сборную России. Из-за российские спортсмены выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом и в статусе «Олимпийских атлетов из России».
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о проблемах Загитовой20
Медведева в сексуальном наряде произвела фурор109
Жена Глушакова назвала сумму требуемых алиментов1
Слова удалившего Роналду судьи прочли по губам3
Знарку попытались закрыть дорогу в хоккей1
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
03:24
Глушакова застали в бане с проституткой
Футбол
05:53
Тимати был прав: агрессивный пост Хабиба удален
MMA Статьи
05:56
«Приедут Путин и Трамп»
MMA
00:50
WADA затравили за восстановление России
Зимние виды спорта
07:14
Медведева в сексуальном наряде произвела фурор
Фигурное катание
02:57
Стало известно о проблемах Загитовой
Фигурное катание
07:49
Ошибка чемпионки: Загитову отправили в Германию
Фигурное катание Статьи
00:53
Конец Глушакова. Капитан «Спартака» в бане
Футбол Статьи
02:11
13 стран выступили против российского спорта
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение