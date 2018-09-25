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В Сочи предложили провести новую Олимпиаду
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Сочи может принять ОИ-2026 

Рамблер + ещё 63 14 часов назад
Фото: Артур Лебедев / AP
Губернатор Эрзурума Сейфеттин Азизоглу предложил провести зимнюю Олимпиаду-2026 сразу в двух странах — Турции и России. Об этом сообщает InsidetheGames.
Такую инициативу Азизоглу выдвинул во время встречи с послом РФ в Турции Алексеем Ерховым. По мнению чиновника, российский город Сочи может принять соревнования по скелетону, бобслею и санному спорту.
Азизоглу отметил, что в Эрзуруме нет необходимой инфраструктуры для проведения этих соревнований, строительство объектов обошлось бы очень дорого, а в Сочи все необходимое уже есть.
Директор сочинского Центра подготовки сборных команд России «Санки» Валентин Гетманов заявил ТАСС, что санно-бобслейная трасса «Санки», построенная к ОИ-2014, способна принять олимпийские состязания в 2026 году.
На проведение зимней Олимпиады-2026 претендуют турецкий Эрзурум, Стокгольм (Швеция), Калгари (Канада) и итальянские Милан, Турин и Кортина-д'Ампеццо. Столица ОИ-2026 будет объявлена в сентябре 2019 года.
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