В Сочи предложили провести новую Олимпиаду

Сочи может принять ОИ-2026

Губернатор Эрзурума Сейфеттин Азизоглу предложил провести зимнюю Олимпиаду-2026 сразу в двух странах — Турции и России. Об этом сообщает InsidetheGames.

Такую инициативу Азизоглу выдвинул во время встречи с послом РФ в Турции Алексеем Ерховым . По мнению чиновника, российский город Сочи может принять соревнования по скелетону, бобслею и санному спорту.

Азизоглу отметил, что в Эрзуруме нет необходимой инфраструктуры для проведения этих соревнований, строительство объектов обошлось бы очень дорого, а в Сочи все необходимое уже есть.

Директор сочинского Центра подготовки сборных команд России «Санки» Валентин Гетманов заявил ТАСС , что санно-бобслейная трасса «Санки», построенная к ОИ-2014, способна принять олимпийские состязания в 2026 году.

На проведение зимней Олимпиады-2026 претендуют турецкий Эрзурум, Стокгольм (Швеция), Калгари (Канада) и итальянские Милан, Турин и Кортина-д'Ампеццо. Столица ОИ-2026 будет объявлена в сентябре 2019 года.