Олимпиада вернется в Сочи

Сочи может снова принять зимнюю Олимпиаду-2026

Турция предложила провести олимпийские соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту 2026 года на территории Сочи в случае победы заявки турецкого Эрзурума. В России поддержали эту идею, назвав совместное проведение Игр «беспрецедентным случаем» в истории олимпийского движения.

25 сентября состоялась встреча между губернатором турецкой провинции Эрзурум Сейфеттином Азизоглу и послом России в Турции Алексеем Ероховым , на которой обсуждалась возможность проведения части соревнований зимней Олимпиады 2026 года на территории Сочи. Губернатор предложил перенести соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту в российский город, если Турция получит право на проведение Игр.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы получить право провести Олимпиаду. Мы думаем, что Эрзурум может сделать это вместе с Сочи.

Там есть санные трассы, которых нет в Эрзуруме. Это дорогие инвестиции. Эти объекты есть в Сочи, поэтому мы можем сделать это вместе», — заявил Азизоглу.

Тем не менее администрация губернатора города Эрзурума не спешит предпринимать целенаправленные действия по этому вопросу, пока не будет определено окончательное место проведения зимней Олимпиады 2026 года, голосование по которому должно состояться через год.

«К настоящему времени с нашей стороны не было запросов (к Сочи), и никакой работы в этом направлении не ведется. Если среди кандидатов на проведение Олимпиады победит Эрзурум, то можно будет обсуждать этот вопрос. Но пока официальных заявлений мы не делали, губернатор говорил лишь о гипотетической возможности подобных переговоров», — отметил представитель администрации губернатора Эрзурума.

В апреле этого года Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список семи Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. В качестве кандидатов были выдвинуты города Грац (Австрия), Калгари (Канада), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция), Сьон (Швейцария) и Эрзурум (Турция).

Также сообщалось, что НОК Италии намерен представить МОК заявку на проведение Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Однако после недавнего землетрясения на острове Японии власти страны сообщили о снятии заявки; также свои заявки отозвали Швейцария (Сьон) и Австрия (Грац). Таким образом в гонке за место проведения игр осталось четыре претендента: Турция, Швеция, Канада и Италия.

Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

В России на новость о возможном возобновлении Олимпийских игр на объектах Сочи отреагировали весьма бурно. В интервью «РИА Новости» депутат Государственной думы , а в прошлом заслуженный мастер спорта по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что Олимпиада в России была проведена на высшем уровне:

«Так, как мы провели Олимпиаду, думаю, что Турция это оценила и понимает, что Россия здесь стопроцентно не подведет как партнер. В этом смысле на нас можно положиться».

Бывшая спортсменка также пояснила, что многие олимпийские объекты, построенные перед соревнованиями 2014 года, на данный момент стоят без применения, хотя есть целый ряд стран, который в силу своего географического расположения не имеет того или иного вида построек.

«Есть не очень крупные страны или страны, которым эта (спортивная) инфраструктура исторически и традиционно не нужна. Например, Эрзурум. Зачем им бобслейная трасса? Они понимают, что горно-лыжные курорты, конькобежный спорт они еще как-то могут развивать, а вот та же самая бобслейная трасса для них мертворожденный объект, который потом не будет востребован. Рядом регион — Сочи, у которого есть эти объекты», — подчеркнула бывшая спортсменка.

Также Журова высказала предположение, что в скором времени Международный олимпийский комитет может ввести в практику совмещение заявок стран на проведение Олимпийских игр.

«Например, Швейцария и Италия могут делать совместную заявку, потому что не все объекты нужны и той, и другой стране.

Германия и Австрия, например, могут подать заявку на проведение соревнований Мюнхене и Зальцбурге», — пояснила депутат.

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт тоже положительно отнеслась к идее совмещения спортивных площадок Турции и России, в случае победы заявки Эрзурума.

«Здорово! Отлично отношусь к этой идее, и как президент Федерации санного спорта России ее поддерживаю. Россия — гостеприимная страна, мы всегда рады проведению мероприятий. А нам в родных стенах приятнее выступать. Но, к сожалению, этот вопрос решаю не я. Я бы каждый год международные соревнования проводила в Сочи», — прокомментировала Гарт.

Член комитета Госдумы по физической культуре и президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев в свою очередь заявил, что Россия также готова принять хоккейные турниры Олимпиады 2026 года в Сочи.

«Россия и Турция, не имеющие общей границы по суше, граничат по морю, и в случае, если зимние Олимпийские игры в 2026 году состоятся и в Турции, и в России, в истории мирового спорта будет зафиксирован беспрецедентный случай», — передает слова депутата «РИА Новости».

На самом деле нечто подобное уже происходило в 1956 году, когда часть соревнований мельбурнских Игр перенесли в Стокгольм.

Напомним, что Россия проводила Олимпийские игры в 2014 году в Сочи, создав огромное количество новейших спортивных объектов. На территории нашей страны эти соревнования прошли во второй раз, но впервые это были зимние Игры. По окончании Олимпиады на тех же объектах были проведены Паралимпийские игры.