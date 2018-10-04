ВАДА опровергло атаку русских шпионов

ВАДА заявило об отсутствии кибератак за последние два года

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило, что с 2016 года не было никаких свидетельств нарушений систем организации. Об этом сообщает РИА «Новости». Речь идет о взломе систем ВАДА хакерской группой Fancy Bear — тогда были опубликованы документы, посвященные многочисленным допинговым исключениям среди сильнейших спортсменов мира. Тогда ВАДА признала подлинность взломанных документов. Ранее в четверг США обвинили семерых «офицеров ГРУ » в многочисленных кибервзломах. В том числе утверждалось, что кибератаки были совершены на ВАДА и ФИФА.