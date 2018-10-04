ВАДА опровергло атаку русских шпионов

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ВАДА заявило об отсутствии кибератак за последние два года 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 4 октября 2018
Фото: Reuters
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило, что с 2016 года не было никаких свидетельств нарушений систем организации.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Речь идет о взломе систем ВАДА хакерской группой Fancy Bear — тогда были опубликованы документы, посвященные многочисленным допинговым исключениям среди сильнейших спортсменов мира. Тогда ВАДА признала подлинность взломанных документов.
Ранее в четверг США обвинили семерых «офицеров ГРУ» в многочисленных кибервзломах. В том числе утверждалось, что кибератаки были совершены на ВАДА и ФИФА.
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