Россия полностью расплатилась с WADA

Россия полностью выплатила взносы в WADA за 2018 год

Россия полностью выплатила взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2018 год. Как сообщает пресс-служба WADA, в бюджет организации от РФ поступило $881 332, в 2017 году взнос России в бюджет WADA составил $815 615.

Согласно финансовому отчету, из стран Европы только Россия, Великобритания, Германия, Италия и Франция должны выплачивать WADA самые большие ежегодные взносы. Все они до середины сентября уже погасили задолженности. Единственной европейской страной, на данный момент не заплатившей WADA ни цента, является Черногория, долг которой составляет $9 149.

Страны Африки, согласно отчету за 2018 год, являются самыми необязательными плательщиками. Из требуемых $80 257 представители Африки к середине сентября выплатили в бюджет WADA только $39 036.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2018 году внесли США ($2 327 455), Япония ($1 502 799) и Канада ($1 163 728). Япония и Канада уже выплатили свои части, американцам осталось доплатить около $3,5 тыс. Китай за 2018 год внес в организацию $372 335.