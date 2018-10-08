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Бобслеист Воевода признан виновным в подмене мочи на ОИ-2014
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Бобслеист Воевода признан виновным в подмене мочи на ОИ-2014 

Газета.Ru + ещё 22 19 часов назад
Фото: Газета.ru
Российский бобслеист Алексей Воевода был признан виновным Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне в подмене допинг-проб на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает ТАСС.
Отмечается, что мотивировочное решение по делу спортсмена было вынесено 11 июля, а в конце сентября оно было передано адвокатам, которые занимаются защитой бобслеиста.
Суд признал доказательства свидетелей и экспертов достаточными, чтобы признать Воеводу виновным в нарушении антидопинговых правил. CAS пришел к выводу, что манипуляции с допинг-пробами не могли быть проведены без участия россиянина. Также на пробе, взятой после соревнований двоек 17 февраля 2014 года, были найдены одна Т-образная и несколько мелких царапин, которые указывают на нарушение целостности емкости с пробой.
При анализе пробы B эксперты обнаружили завышенный уровень соли в моче. Спортсмен не смог объяснить, как в его пробе могло оказаться так много соли.
Ранее сообщалось, что CAS отменил временное отстранение российской бобслеистки Надежды Сергеевой.
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