CAS не огласит причины наказания Воеводы до тех пор, пока существует возможность апелляции 

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не будет публиковать мотивировочную часть решения по бобслеисту Алексею Воеводе, который был ранее признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Как сообщили ТАСС в пресс-службе CAS, документ не будет обнародован до тех пор, пока существует возможность апелляции решения в Федеральном суде Швейцарии.
В понедельник в распоряжении ТАСС оказалась мотивировочная часть решения CAS по Воеводе, который был признан виновным в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи и лишен золота соревнований.
"Мы подтверждаем, что адвокат Алексея Воеводы получил мотивировочное решение, — заявил сотрудник пресс-службы CAS. — Но пока существует возможность апелляции в Федеральном суде Швейцарии, данное решение не будет опубликовано".
Адвокат Сергей Алексеев, представляющий интересы Воеводы, в понедельник сообщил ТАСС, что его клиент может подать иск в связи с решением CAS в Европейский суд по правам человека. Алексеев не видит смысла в обжаловании решения CAS в Федеральном суде Швейцарии, поскольку тот может опротестовать вердикт только в случае нарушения процедурных вопросов и не оценивает состоятельность доказательной базы, представленной Международным олимпийским комитетом и комиссией Дениса Освальда.