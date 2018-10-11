США призвали МОК лишить Пекин проведения ОИ-2022

СМИ: США призывают МОК отстранить Пекин от проведения ОИ-2022

Комиссия конгресса США обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом отстранить Пекин от проведения зимних Олимпийских игр 2022 года. Об этом сообщает портал Inside the games.

В четверг комиссия опубликовала доклад, в котором говорится о продолжающемся ухудшении ситуации с соблюдением прав человека в Китае с 2013 года, когда председателем КНР стал Си Цзиньпин . Также отмечается, что в настоящее время в "лагерях политического перевоспитания" содержатся более миллиона представителя этнического мусульманского меньшинства, проживающего на территории Китая — уйгуров. На основе этих данных комиссия конгресса США в конце доклада призвала МОК произвести перевыборы места проведения Олимпиады 2022 года.

Зимние Олимпийские игры в Пекине запланированы на 4-20 февраля 2022 года.