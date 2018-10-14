Даже не миллиард. Сколько РФ заплатила за скандал

Даже не миллиард. Сколько Россия заплатила за три года допинговых скандалов

Мы посчитали — очень много. Но это далеко не все, потому что десяток организаций типа МОК, ВАДА, ЮНЕСКО , UKAD продолжат нас доить.

Почти месяц прошел, как исполком ВАДА проголосовал за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), аккредитация которого была приостановлена в ноябре 2015 года. Поставлена точка (или отступ перед следующим абзацем) в истории, длившейся почти три года. Время выдохнуть и начать считать раны.

«Чемпионат» задался целью узнать, сколько именно Россия — пребывая в статусе отстранённого изгоя мирового спорта — заплатила за всё это время по линии международного антидопинга. Россия в самом широком смысле слова: бюджет РФ, Олимпийский комитет, РУСАДА (впрочем, получающее деньги из того же бюджета). Не все цифры были в публичном доступе, часть из них пришлось добывать по своим каналам, поэтому общая сумма может немного шокировать. По самой меньше мере это 21,6 млн долларов — или 1,3 млрд рублей. Ниже мы расскажем, откуда взялась такая сумма, а потом по любимой русской традиции подумаем, на что можно было бы потратить эти деньги в мире, где нет Родченкова и допинга. Спойлер: среди претендентов на такую сумму будут бюджет Крыма, пассажирский самолёт, космодром Восточный, детские сады, дороги, школа-трансформер. И пара Степаненко — Петросян.

Отчисления ВАДА: три с половиной миллиона долларов

Пункт первый — ежегодный взнос в бюджет ВАДА. Россия, наряду с другими странами, ежегодно перечисляет в бюджет ВАДА фиксированную сумму. В 2013-2015 годах у нас взяли больше миллиона за каждый год (включая жертвование дополнительных взносов), с 2016 года — почти по 900 тысяч. Что это такое и почему мы всё это терпим — очень подробно в нашем весеннем тексте.

В 2018 году мы выплатили 881 132 долларов. Только четыре страны перечислили ВАДА больше: США (2,327 млн), Япония (1,502), Китай (1,366) и Канада (1,163). На уровне России были Франция, Германия, Италия и Великобритания. Норвегия перечислила в бюджет ВАДА в шесть раз меньше — 144 тыс. долларов, Украина — 107 тыс. долларов.

Если же взять искомые три года — с 2015 по 2018 — то за это время из бюджета нашей страны в бюджет ВАДА ушло три с половиной миллиона долларов — точнее, 3 554 380 долларов: 1 085 292 в 2015, 772 326 в 2016, 815 630 в 2017 и 881 132 в 2018.

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Работа экспертов: полтора миллиона долларов

Также РУСАДА за три последних года дополнительно платило ВАДА в рамках assistance — договора об оказании консультационных услуг по созданию эффективной, независимой и устойчивой антидопинговой программы. Как следует из протокола заседания финансового комитета ВАДА, прошедшего летом 2017 года (правда, сам протокол опубликован только спустя год), по этому контракту получено 1,6 млн долларов за три года — 500 тысяч в 2016, 800 тысяч в 2017, 250 тысяч в 2018. Одним из критериев для восстановления деятельности РУСАДА стало приглашение в Москву иностранных экспертов, которыми в апреле 2016 года стали австралиец Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене из Литвы. Указанные средства использовались в первую очередь для оплаты их услуг, а также других расходов, связанных с возмещением затрат за несоответствие РУСАДА кодексу ВАДА. В среднем, ежемесячная работа этих двух экспертов оценивалась в 66 тысяч долларов.

По информации «Чемпионата», с сентября этого года в России осталась одна Лукосюте-Станикуниене. Договор будет действовать ориентировочно до апреля 2019 года — то есть, придётся заплатить еще за несколько месяцев будущего года.

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Услуги UKAD: около миллиона долларов

В начале 2016 года было определено, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) будет помогать РУСАДА осуществлять работу на территории России в период его несоответствия кодексу ВАДА. В конце января был подписан трёхсторонний договор о сотрудничестве между ВАДА, РУСАДА и UKAD. Договор этот с открытой датой, ежегодно продлялся и действует в настоящий момент. Стоимость услуг британцев публично не называлась, но по информации «Чемпионата» в начальный период она составляла 32 тыс. фунтов (42 тыс. долларов) в месяц. В июне 2017 года ВАДА объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением UKAD — и стоимость договора снизилась более чем вдвое. По приблизительным подсчетам, с февраля 2016 по октябрь 2018 года РУСАДА перечислила в UKAD сумму порядка 950 тысяч долларов.

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Взнос в ЮНЕСКО: около полумиллиона долларов

Один из самых тяжело мотивируемых вкладов в международное антидопинговое движение, о которых «Чемпионат» ранее писал. Есть так называемый фонд ЮНЕСКО для искоренения допинга в спорте, возглавляемый, как ни странно прозвучит по нынешним временам, россиянином — бывшим замминистра спорта Геннадием Алёшиным . И как-то так получается, что Россия является его крупнейшим финансовым донором, внеся с момента его основания за десять лет более 4 миллионов долларов. Это львиная доля общего бюджета фонда, гораздо больше половины. При этом если посмотреть на карту, где отмечено, какие образовательные проекты фонд поддержал, легко заметить, что в нашей стране таковых не случилось ни одного. Получается, за наши деньги учат антидопингу по всему миру — кроме России. Зачем мы это делаем и какие бонусы с этого получаем, учитывая события последних трёх лет — сложно сказать.

Самая актуальная на сегодня информация: за три года (2014-2016) Россия перевела в фонд ЮНЕСКО почти полмиллиона долларов — 495 206 тыс. (440 561 в 2014-2015 и 54 645 в 2016 году).

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Штраф для МОК: 15 миллионов долларов

5 декабря 2017 года исполком МОК установил ряд критериев, выполнение которых необходимо для восстановления Олимпийского комитета России. Один из них — выплата 15 миллионов долларов на развитие Независимой организации допинг-тестирования (ITA) и координацию взаимодействия в этой области между МОК, ВАДА и международными спортивными федерациями. К концу зимних Игр-2018 в Пхёнчхане сумма со стороны ОКР была выплачена в полном объеме. На этом достоверно известные суммы, которые могут быть посчитаны, заканчиваются. Составляют они, если суммировать названные выше цифры, 21,6 млн долларов — или примерно 1,3 млрд рублей. Но по факту выплат было — и ещё обязательно будет — очевидно больше.

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Скажем, 15 миллионов в решении МОК — это не компенсация расходов, а всего лишь взнос России в становление ITA. Но там была и вторая часть (сумма этой второй части так и осталась неясной), которая говорила о необходимости покрыть «в полном объеме» расходы МОК на работу двух дисциплинарных комиссий. И размер этой части нигде не назывался. Также неясно, сколько России пришлось заплатить за «независимый доклад международных консультантов и доклад национальных консультантов для ЮНЕСКО», вышедший в 2017 году. Тяжело подсчитать, во сколько нам обошлись инспекционные визиты ВАДА, расходы на защиту прав спортсменов в CAS или оплата проживания в московском отеле в течение двух с половиной лет двух экспертов от ВАДА. Прибавьте сюда ещё не выставленный счёт от IAAF (куда войдут все расходы рабочей группы IAAF, CAS, судебные издержки и расходы IAAF, понесённые при рассмотрении заявок россиян на участие в международных стартах в нейтральном статусе). По самым скромным прикидкам, на счета IAAF придётся перевести как минимум два миллиона долларов. В общем, суммарные 25 миллионов долларов (порядка 1,6 млрд рублей) смотрятся минимальной цифрой.

Лучше бы потратили на…

Итак, на что можно было бы потратить достоверно известные 1,3 миллиарда рублей, если предположить, что наша страна вдруг бы решила наплевать на весь этот спорт и допинг. Только в 2018 году эти деньги официально были выделены на: — разработку проекта пассажирского самолета Ил-96-400М;

— ремонт дорог в Тамбове;

— подготовку к зиме в Набережных Челнах;

— строительства школы-трансформера в Новой Москве на 1300 учеников;

— реставрацию и поддержку учреждений культуры в Крыму;

— строительство восьми детских садов в разных городах и районах Поморья;

— техобслуживание нефтяных скважин в Сахалине…

Но больше всего эта цифра может произвести впечатление на бывшего генерального директора ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Вадима Митрякова , которого признали виновным в соучастии в хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный.

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