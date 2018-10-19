Российскую спортсменку выгнали из сборной

Российскую спортсменку отстранили от тренировок

Российскую бобслеистку Полину Назарук выгнали из сборной за пост в «Инстаграме».

Серебряная призерка последнего чемпионата мира в возрастной категории до 23 лет Полина Назарук в своём "Инстаграме" выложила пост, в котором выразила недовольство качеством спортивного оборудования.

"На дровах, опять, опять и опять… что за фигня? Ненавижу это дерьмо! Добро пожаловать в нашу команду. Я не могу получить другой боб, потому что это я… Здорово, президент! Я так вас люблю", — спортсменка по-английски выразила недовольство своим спортивным инвентарём, обращаясь к президенту федерации бобслея и скелетона России Александру Зубкову.

Пост девушки заметили тренеры. Назарук озвучили, что теперь она отстранена от тренировок, боб ей больше не дадут.

Как объяснила позже Назарук, у выданного ей боба кривая задняя ось. И она хотела, либо чтобы это исправили, либо чтобы ей дали другой боб. Однако у неё забрали неисправную технику и ничего не стали выдавать взамен, фактически запретив тренироваться. А ведь, согласно рейтингу команды и спортивным результатам, она изначально должна была получить более качественную машину.

Спортсменка удалила развёрнутый пост с описанием проблемы из социальной сети, однако «Лайф» цитирует Полину: «14 октября у нас был выходной, меня отстранили в тот день. 15-е, 16-е, 17-е — три дня я уже не катаюсь. Пытаюсь решить вопрос с регионом, катаюсь, можно сказать, за свой счёт. Мне Москва даёт технику. Я тренировки сборной не пропускаю, ведь это моя работа. Хоть они меня и отстранили, это всё на словах, никакого документального подтверждения этому нет. Я выполняю устав, тренируюсь, это все прекрасно видят, вся команда.

У нас как: Александр Юрьевич Зубков говорит, что всё решают тренеры, а тренеры говорят, что всё решает Александр Юрьевич. По сути, он, как президент федерации, должен следить за работой тренерского штаба, но мне говорят, что с ним нужно согласовывать раздачу техники. Все переносят ответственность друг на друга, и никто ничего не решает. Зубков сказал, что отстранение — это решение тренерского штаба и нужно с ними разговаривать.

У тренеров просто есть личные спортсмены, которых, наверное, более интересно продвигать, чем меня. Таких в сборной — почти половина», — заключила Назарук.

Также она отметила, что несправедливое отношение к себе чувствует не первый день. В интервью после отстранения она рассказала, что в октябре прошлого года выиграла отбор, но не попала в команду, потому что была «слишком молода и неопытна». Весь сезон она каталась или за свой счёт, или за счёт региона, что, впрочем, не помешало ей в итоге завоевать серебро на чемпионате мира.

Сам руководитель федерации на всё это пока не отреагировал. Возможно, просто занят другими проблемами: 17 октября должно было начаться рассмотрение иска Зубкова об обжаловании решения Спортивного арбитражного суда о лишении его двух золотых медалей Олимпиады в Сочи, но заседание перенесли на 21 ноября.