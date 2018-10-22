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Сотрудника ООН заподозрили в распространении допинга
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Сотрудника ООН заподозрили в распространении допинга 

Рамблер + ещё 11 8 часов назад
Фото: Reuters
Врач и сотрудник ООН попался с двумя тысячами запрещенных в спорте таблеток и был заподозрен в распространении допинга. Об этом сообщает ITromso.
43-летний сотрудник Университетской больницы в норвежском Тромсе и Организации объединенных наций хранил в рабочей раздевалке вуза более двух тысяч таблеток, применение которых спортсменами запрещено. Среди прочего у медика нашли дианабол, мастерон, болденон, тренболон, нандролон и тестостерон.
Находка стала поводом для расследования в отношении врача и еще одного человека, 31-летнего мужчины, который, по версии следствия, прислал медику таблетки из города Фредрикстада летом 2017 года.
Обоих подозревают в распространении анаболических стероидов.
Как отмечает «Чемпионат», на зимних Олимпийских играх 2018 года норвежцы из Тромсе завоевали больше медалей (семь), чем спортсмены из любого другого города Норвегии.
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