Сотрудника ООН заподозрили в распространении допинга

Врач и сотрудник ООН попался с двумя тысячами запрещенных в спорте таблеток и был заподозрен в распространении допинга. Об этом сообщает ITromso.

43-летний сотрудник Университетской больницы в норвежском Тромсе и Организации объединенных наций хранил в рабочей раздевалке вуза более двух тысяч таблеток, применение которых спортсменами запрещено. Среди прочего у медика нашли дианабол, мастерон, болденон, тренболон, нандролон и тестостерон.

Находка стала поводом для расследования в отношении врача и еще одного человека, 31-летнего мужчины, который, по версии следствия, прислал медику таблетки из города Фредрикстада летом 2017 года.

Обоих подозревают в распространении анаболических стероидов.

Как отмечает «Чемпионат», на зимних Олимпийских играх 2018 года норвежцы из Тромсе завоевали больше медалей (семь), чем спортсмены из любого другого города Норвегии.