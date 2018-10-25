Кулижников стал чемпионом России

В Коломне проходит чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В мужских соревнованиях на дистанции 500 м победу одержал двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях Павел Кулижников. Второе место занял Виктор Муштаков. Третий результат продемонстрировал Руслан Захаров.
Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна Мужчины. 500 м.
1. Павел Кулижников (Краснодарский край — Мурманская область) — 34,64.
2. Виктор Муштаков (Алтайский край) — 34,66.
3. Руслан Захаров (Санкт-Петербург — Вологодская область) — 35,18.
4. Артём Кузнецов (Вологодская область — Краснодарский край) и Алексей Есин (Московская область — Краснодарский край) — по 35,26.
6. Руслан Мурашов (Краснодарский край — Мурманская область) — 35,40.
Чемпионат России завершится 28 октября.