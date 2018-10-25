Ещё
Кулижников стал чемпионом России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конькобежец Кулижников стал чемпионом России на дистанции 500 м 

Чемпионат.com + ещё 4 14 часов назад
Фото: РИА Новости
В Коломне проходит чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В мужских соревнованиях на дистанции 500 м победу одержал двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях Павел Кулижников. Второе место занял Виктор Муштаков. Третий результат продемонстрировал Руслан Захаров.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна Мужчины. 500 м.

1. Павел Кулижников (Краснодарский край — Мурманская область) — 34,64.
2. Виктор Муштаков (Алтайский край) — 34,66.
3. Руслан Захаров (Санкт-Петербург — Вологодская область) — 35,18.
4. Артём Кузнецов (Вологодская область — Краснодарский край) и Алексей Есин (Московская область — Краснодарский край) — по 35,26.
6. Руслан Мурашов (Краснодарский край — Мурманская область) — 35,40.
Чемпионат России завершится 28 октября.
Чемпионат.com: последние новости
ОКР заключил соглашение с программой МОК «Олимпийская солидарность» Четверо россиян включены в Зал славы Объединённого мира борьбы Чопанов стал бронзовым призёром юниорского чемпионата мира по дзюдо в Нассау
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Головин поразил Францию13
«Спартак» без Карреры остался без победы в Лиге Европы2
Карякин пожаловался на украинский Крым96
«Думали, что нас забудут»: зачем Кокорин сказал про Керчь4
Кабаева беременна: фанаты разглядели округлившийся живот спортсменки
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
01:46
«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»
Футбол Статьи
06:33
Раскрыта тайна вражды Хабиба и Конора
MMA Статьи
00:40
Авария эскалатора: фанаты ЦСКА судятся с министром Италии
Футбол Статьи
01:44
Разрушительный ливень добрался до «Волгоград Арены»
Футбол Общество
03:19
Покалеченные в метро россияне приготовили ответ
Футбол
00:26
Россия взлетела в рейтинге ФИФА
Футбол
04:43
Дисквалифицированы пять российских легкоатлетов
Легкая атлетика
05:15
«Я не змея»: Каррера простился со «Спартаком»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение