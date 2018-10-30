Российская сноубордистка подала в суд на клинику

Получившая травму позвоночника спортсменка засудит врачей

Российская фристайлистка Мария Комиссарова , получившая травму позвоночника на Олимпиаде в Сочи, подала иск в суд Санкт-Петербурга против «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», пишет ТАСС

Спортсменка намерена взыскать с клиники 50 млн рублей, потраченных на лечение, которое так и не привело к выздоровлению.

По словам Комиссаровой, владелец «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» доктор Евгений Блюм пообещал вернуть ей подвижность после полученного на тренировке перелома позвоночника со смещением.

Он направил ее в испанскую клинику, на лечение в которой понадобилось 627 тысяч евро. По ее словам, доктор Блюм не мог не знать, что лечение не сможет привести к полному восстановлению.