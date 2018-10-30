Российская сноубордистка подала в суд на клинику

Российская фристайлистка Мария Комиссарова, получившая травму позвоночника на Олимпиаде в Сочи, подала иск в суд Санкт-Петербурга против «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», пишет ТАСС.
Спортсменка намерена взыскать с клиники 50 млн рублей, потраченных на лечение, которое так и не привело к выздоровлению.
По словам Комиссаровой, владелец «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» доктор Евгений Блюм пообещал вернуть ей подвижность после полученного на тренировке перелома позвоночника со смещением.
Он направил ее в испанскую клинику, на лечение в которой понадобилось 627 тысяч евро. По ее словам, доктор Блюм не мог не знать, что лечение не сможет привести к полному восстановлению.
«Если бы при заключении договора с клиникой доктора Блюма я понимала, что оплачиваю более двух миллионов рублей в месяц фактически за занятия в тренажерном зале, которые не сделают меня снова здоровой и не позволят снова ходить, я бы не при каких обстоятельствах не заключила бы этот договор в мае 2014 года», — заявила Комиссарова.