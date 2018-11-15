Затмить ЧМ: справится ли Красноярск в Универсиадой

В марте Красноярск примет зимнюю Универсиаду-2019. Чемпионатом мира по футболу в России задана высокая планка лучшего мундиаля в истории, но нетуристическому сибирскому городу еще предстоит решить вопросы гостеприимства. Болельщики из России и со всего мира приедут в Красноярск, где до сих пор не продуманы основные решения для туриста, включая сервисы бронирования жилья и передвижение по городу.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 стартует в Красноярске 2 марта. Россия впервые примет зимние молодежные соревнования, хотя опыт летних игр в Казани уже есть. За три с половиной месяца до старта программа гостеприимства в городе еще не запущена. 9 ноября на заседании рабочей группы по культурной и экскурсионной программам и вопросам гостеприимства выяснилось, что остаются вопросы. И к передвижению, и к размещению, и к развлечению, и к просто приему гостей.

Удобство гостей соревнований может стать главным аспектом для оценки проведения Универсиады. Так, не только эксперты, но и болельщики со всего мира на Олимпиаде-2014 в Сочи и Чемпионате мира по футболу-2018 высоко оценили программу гостеприимства. Важно было учесть условия не только для организованных групп и вип-гостей, но и для обычных туристов. С этой задачей ЧМ справился, но в Красноярске о болельщиках, которые обычно предпочитают организовывать поездки заранее, будут заботиться впопыхах.

По индексу качества городской среды, разработанному Минстроем , ДОМ.РФ с привлечением КБ «Стрелка», в Красноярске плохое качество городской среды. По 30 критериям город набрал лишь 131 балл из 300 возможных. Так, активистка Наталья Подоляк и другие жители опубликовали в фейсбуке фотографии сосен без закопанной корневой системы. Впрочем, огрехи можно скрыть — благо снега достаточно. Однако как приехать на игры и какие есть условия в городе, иностранному болельщику пока непонятно. Организаторы пока тоже не дают ответов на эти вопросы.

При этом нет даже оценки числа российских и иностранных туристов — в разные годы организаторы говорили о цифрах в 10, 25, 50 и даже 100 тысяч человек. Без четкой программы гостеприимства и ее скорого запуска нетуристическому Красноярску будет непросто справиться с таким наплывом. Во время Красноярского экономического форума более 100 гостиниц в городе заполняются на 80%, писало красноярское издания «Проспект мира». При этом, по данным организаторов, в последние годы на форум приезжали порядка 5-6 тысяч человек, что в разы меньше прогнозов по туристам на Универсиаду. Конечно, кроме гостиниц, есть еще хостелы, мини-отели и просто сдаваемые в аренду комнаты и квартиры. Болельщику должна быть доступна информация о том, как он может организовать свою поездку, и сервис бронирования жилья немаловажен.

Слишком большое количество гостей может привести к росту цен на гостиницы, как было и в некоторых города проведения Чемпионата мира. Хотя не исключена и обратная ситуация — в первые дни зимней Универсиады-2017 в Алматы СМИ Казахстана писали, что в город приехали всего две тысячи туристов вместо ожидаемых 30 тысяч.

У летней Универсиады в Казани была другая судьба — город принял 150 тысяч туристов.

Красноярску необходимо подготовить волонтеров, разговаривающих на разных языках. Именно они должны стать главными помощниками — рассказать, и как найти жилье, и как до него добраться, как доехать до объектов Универсиады, где купить билет, что посмотреть в городе из достопримечательностей.

«Подготовку видно, видны некие мероприятия, которые проводятся, но пока они все доставляют красноярцам только неудобства. Пока нет ничего, чему можно было бы радоваться в связи с проведением Универсиады. Цены на ее проведение с каждым месяцем все увеличиваются. Сложно сейчас сказать, как будет устроено гостеприимство. Это будет ясно, когда приедут болельщики. Если спросить какое-то официальное мнение организаторов Универсиады, вам, конечно, ответят, что мы все проработали. Как-то довезут гостей Универсиады. Как — это вопрос», — сказал «Газете.Ru» депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев.

Транспортная схема еще только обсуждается. Транспортный вопрос касается не только движения от аэропорта до города, но и доставки до спортивных объектов. По примеру ЧМ-2018, организаторы обещают такую организацию транспорта. «Сейчас обсуждается, чтоб все туристические автобусы, которые будут возить наших гостей и болельщиков, могли припарковаться к этим местам (объектам Универсиады. — „Газета.Ru“). Обсуждается, как сделать, чтобы гости в нашем историческом красивом, но очень узком, если так можно выразиться, городе, который зажат в русле реки Енисей, не стояли в пробках. У болельщиков должна быть возможность не пропустить соревнования», — рассказала «Газете.Ru» сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Наталья Грушевская.

По ее словам, сейчас нужно работать с таксистами, потому что это те люди, которые будут встречать индивидуальных болельщиков и первыми начнут говорить о городе. При этом болельщикам придется и как-то ориентироваться в городе — для этого стали появляться таблички с указателями на английском языке. Правда, у лингвистов к ним есть претензии — так, название памятника «Царь-рыба» переведено как «Tsar'-Ryba». В английском названии проспекта Свободный исчезла буква d.

«Под Красноярском появились дорожные указатели с английском текстом, которые профессиональные переводчики, мягко говоря, даже не рекомендуют показывать иностранцам», — передавал телеканал «Прима».

«Зато язык подтянем. Обещали нам, что сотрудники полиции выучат английский язык, но не знаю, надо будет проверить», — добавляет депутат Крастелев.

Всего на время соревнований организаторы обещают задействовать 5 000 волонтеров, большинство — красноярцы. Для высокого уровня гостеприимства добровольцы должны не только продемонстрировать сибирское гостеприимство, но и быть готовы ответить на все вопросы, обладать всей информацией. Туристическую карту с достопримечательностями еще только разрабатывают, сообщал «7 канал Красноярск». Скачать ее в интернете можно будет с конца 2018 года.

Все эти проблемы организаторы надеются еще только решить с помощью пакетов гостеприимства. В них будут входить жилье, трансферы и билеты. Времени для проработки осталось мало — 1 декабря все предложения должны появиться на официальном сайте Универсиады.

Грушевская отметила, что музеи, смотровые площадки и набережные города благоустроены и готовы.

«Все, что связано с представление о городе, о крае, оно точно есть», — сказала она.

Однако еще предстоит работа с людьми. «Нужно работать с экскурсоводами, чтобы они могли рассказать о том, как изменился город, и с волонтерами нужно работать», — сказала представитель ОНФ.

«Нужно пропагандировать нашим людям, чтобы они больше улыбались прохожим, здоровались и благодарили друг друга за уступки. В общем, надо быть добрее. Я много путешествую и могу заявить, что у нас все какие-то озлобленные по сравнению с другими народами, даже с западной частью России, может, из-за холодов?» — говорит красноярский блогер Дмитрий Шилов.

Работы предстоит немало, а времени все меньше.

«При организации таких крупных мероприятий необходимо очень многое иметь в виду, многое учитывать. Речь идет об огромном комплексе мероприятий, которые необходимо совершить, зачастую это бывает в ограниченные сроки, в последний момент», — сказал «Газете.Ru» спортивный комментатор Андрей Арих.

Естественно, такие мероприятия должны привлечь не только российских туристов, но и иностранных. Из-за рубежа туристы редко добираются до городов восточнее Уральских гор. Кроме настоящей зимы («Real winter» — слоган Универсиады) нужно показать и достойный сервис, и достойный туризм. Ведь в Красноярске есть на что посмотреть: Енисей, комплекс исторических зданий, природный заповедник «Столбы».