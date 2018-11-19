Российские кёрлингисты стартовали на ЧЕ с поражения

Российские кёрлингисты уступили сборной Швеции на ЧЕ

Российские кёрлингисты в четвертом туре проиграли сборной Швеции на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония). Счёт матча — 3:5 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:2).

19 ноября российские кёрлингисты сыграют против голландцем в пятом туре чемпионата Европы. На данный момент российская команда занимает 9-е место, имея в своём активе одну победу.