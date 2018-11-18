Женская сборная России по кёрлингу обыграла Италию на Чемпионате Европы

Женская сборная России по кёрлингу одержала победу над национальной командой Италии в матче второго тура Чемпионата Европы в эстонском Таллине.

Встреча завершилась со счётом 11:4 в пользу россиянок.

Напомним, что в первом туре россиянки победили немок со счётом 12:5.

Мужская же сборная России потерпела второе поражение на чемпионате Европы, проиграв Польше.

Ранее российские кёрлингисты проиграли немцам в первом матче на ЧЕ.