Женская сборная России по кёрлингу обыграла Италию

Женская сборная России по кёрлингу одержала победу над национальной командой Италии в матче второго тура Чемпионата Европы в эстонском Таллине.
Встреча завершилась со счётом 11:4 в пользу россиянок.
В составе сборной России играли Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.
Напомним, что в первом туре россиянки победили немок со счётом 12:5.
Мужская же сборная России потерпела второе поражение на чемпионате Европы, проиграв Польше.
Ранее российские кёрлингисты проиграли немцам в первом матче на ЧЕ.