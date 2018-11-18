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Женская сборная России по кёрлингу обыграла Италию
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Женская сборная России по кёрлингу обыграла Италию на Чемпионате Европы 

RT на русском 18 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Женская сборная России по кёрлингу одержала победу над национальной командой Италии в матче второго тура Чемпионата Европы в эстонском Таллине.
Встреча завершилась со счётом 11:4 в пользу россиянок.
В составе сборной России играли Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.
Напомним, что в первом туре россиянки победили немок со счётом 12:5.
Мужская же сборная России потерпела второе поражение на чемпионате Европы, проиграв Польше.
Ранее российские кёрлингисты проиграли немцам в первом матче на ЧЕ.
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